فيرنانديز: لانخشي مواجهة ليدز في ملعبه

قال البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، إنه لا يخشى الاستقبال العدائي في ملعب "إيلاند رود"، حينما يلعب فريقه أمام ليدز يونايتد في واحدة من أشرس مباريات الديربي بالدوري الإنجليزي، بعدما انتهت مباراتهما بالأمس بتعادل محبط للفريق الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فريق المدرب الهولندي إيرك تن هاج سيتوجه لملعب "إيلاند رود" يوم الأحد المقبل بعد التعادل بين الفريقين 2 / 2 في ملعب "أولد ترافورد" والتي كان ليدز قريبا من تحقيق الفوز بها.

وقال فيرنانديز في تصريحات لـ(بي أيه ميديا): "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة كليا".

وأضاف: "لقد سجلوا هدفين، وكان لديهم العديد من الفرص لكنها لم تكن خطيرة".

وتابع : "أعتقد أننا تحكمنا في نسق المباراة بشكل جيد للغاية، وربما كنا أكثر شراسة في الضغط المضاد، وكنا أكثر خلقا للفرص".

وأوضح: "كان لدينا العديد من الفرص لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تسجيلها، كان لديهم العديد من اللاعبين في الدفاع وقد أضاعوا الكثير من الوقت مع حارس المرمى".