موسكو تتهم واشنطن بالضغط على دول إفريقيا لمنعها من حضور القمة الروسية الإفريقية

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تمارس الضغوط على الدول الإفريقية التي ترغب بالمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثانية هذا العام.

ونقلت وكالة نوفوستى عن سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، مدير سكرتارية منتدى الشراكة "روسيا – إفريقيا" أوليج أوزيروف، اليوم قوله: "بلا شك، كل ذلك موجود في المجال العلني، ومن السهل قراءة ذلك في الانترنت بناء على التصريحات التي يدلي بها الشركاء الغربيون".

وأضاف أن هذا "ابتزاز سافر"، مؤكدا: "ننطلق من أن الدول الأفريقية هي دول ذات سيادة تمتلك استقلالها والإرادة السياسية الخاصة بها، وبوسعها أن تتخذ بأنفسها القرارات التي تتجاوب مع مصالحها الوطنية".

يذكر أن القمة الروسية الأفريقية الأولى عقدت في سوتشي في أكتوبر عام 2019. ومن المقرر أن تعقد القمة الثانية في يوليو المقبل في سان بطرسبورج.