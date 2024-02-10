100 ألف جنيه زيادة في سعر طن خردة النحاس خلال يناير الماضي

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• سعر الطن يقفز بالسوق إلى 450 ألفا بنسبة نمو 28%

• حنفى: التجار يمتنعون عن بيع النحاس للمصانع ويتجهون للتخزين لزيادة الأسعار بالأسواق

قفز سعر طن خردة بنحو 100 ألف جنيه للطن الواحد ليصل سعره فى السوق إلى 450 ألفا للطن فى يناير 2023 مقابل 350 ألفا للطن فى ديسمبر الماضى أى بنسبة زيادة بلغت 28%، وسط شح المعروض بالأسواق، بحسب محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أرجع حنفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن السبب إلى أن التجار يمتنعون عن بيع خردة النحاس للمصانع بهدف ارتفاع أسعاره فى السوق خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن سعر طن خردة النحاس سجل نحو 200 ألف للطن فى يناير 2022.

وأضاف مدير الغرفة، أن النحاس يدخل فى صناعات كثيرة أغلبها استراتيجية كالصناعات الكهربائية.

لفت حنفى إلى أن غالبية المصانع بدأت تتجه حاليا اتجه لاستخدام الألمنيوم كبديل للنحاس بسبب ارتفاع سعره إلى مستويات قياسية.

وارتفعت صادرات مصر من النحاس 50% لتصل إلى 503 ملايين دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من 2023 مقابل 335 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

فى المقابل، تراجعت أسعار الحديد بنسبة 6% فى الأسواق المصرية الأسبوع الماضى، إلى 49.92 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وكذلك بنفس النسبة للمستهلك ليسجل 51.7 ألف جنيه للطن، بحسب ما أعلنته شركة حديد عز.

وكان قد قفز سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع بنسبة زادت على 80% على أساس سنوى خلال يناير، مدفوعا بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو كبير.

وانخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% إلى 8.047 مليون طن، فيما تراجع حجم المبيعات أيضا بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن.

يبلغ عدد مصانع حديد التسليح فى مصر 14 مصنعا، أبرزها «مجموعة حديد عز»، و«بشاى للصلب»، و«السويس للصلب»، و«حديد المصريين».

تشهد مصر موجة تضخم كبيرة، دفعت بالأرقام الرسمية لتجاوز مستوى 30%، مع ارتفاع كبير ومتكرر بأسعار كل السلع والخدمات والخضراوات والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء.