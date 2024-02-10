مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوى المنيا الشرقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى ملوي التخصصي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل قرية بنى حسن الشروق التابعة إداريًا لمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث المركز إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة في ذات المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.