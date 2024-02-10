إيران: القوة التي يمتلكها حزب الله لا يمكن أن تتصورها إسرائيل

قال وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، إن إسرائيل لن تتمكن من القتال على جبهتين، مشددا على أن "القوة التي تتمتع بها المقاومة وحزب الله في لبنان لا يمكن أن يتصورها كيان الاحتلال الصهيوني"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن عبد اللهيان، قال في مؤتمر صحفي عقد في السفارة الإيرانية في لبنان، حول المشاورات في لبنان: "أجرينا مناقشات بناءة ومهمة للغاية مع كبار المسؤولين في دولة لبنان الصديقة".

وتابع: "من الطبيعي أن العلاقات الثنائية بين طهران وبيروت هي في أفضل حالاتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "أجرينا مناقشات مهمة بشأن كيفية توسيع التعاون ومساعدة لبنان على التقدم والتنمية. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، هناك وجهات نظر مشتركة بين إيران ولبنان".

وتابع: "رغم اهتمام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو باستمرار الحرب، إلا أن التصورات تشير إلى أن المنطقة تتجه نحو الأمن والاستقرار، ومنذ بداية أزمة حرب غزة أعلنا أن الحرب لن تكون الحل. ومن الواضح للجميع أن نهاية الحرب تعني نهاية نتنياهو وحكومة الكيان الصهيوني".

وأضاف وزير الخارجية: "نتنياهو يحاول أن يتخذ من البيت الأبيض رهينة حتى يبقى على رأس كيان الاحتلال لبضعة أشهر، وعلى البيت الأبيض أن يختار البقاء رهينة لإسرائيل أو التركيز على وقف الحرب".