الصين تواصل الهيمنة على بطولة العالم للألعاب المائية

سيطرت الصين على الأسبوع الأول من بطولة العالم للألعاب المائية في قطر بعد حصد المزيد من الذهب في منافسات السباحة الفنية والغطس.

وتنفرد الصين بصدارة بجدول ترتيب ميداليات بطولة العالم للألعاب المائية برصيد 16 ميدالية ذهبية من أصل 29 ميدالية.

واحتفظ الثنائي الصيني المكون من شينج وينتاو وشي هاويو بالميدالية الذهبية لمسابقة الأداء الحر للزوجي المختلط، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب الثنائي الإسباني دينيس جونزاليس وميريا هيرنانديز، وذهبت الميدالية البرونزية للثنائي المكسيكي ترينيداد ميزا رودريجيز ودييجو فيلالوبوس.

وفاز يانج هاو بالميدالية الذهبية السادسة في مسيرته بعد تفوقه على جميع منافسيه في مسابقة مسابقة الغطس من السلم الثابت 10 أمتار بعد أن سجل 05ر564 نقطة، كما حصل مواطنه يوان كاو على الميدالية الفضية بتسجيله 20ر553 نقطة، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الأوكراني أوليكسي سيريدا بتسجيله 65ر528 نقطة.

كما أحرز الثنائي الأسترالي المكون من ماديسون كيني ودومونيك بيدجود الميدالية الذهبية لمسابقة السلم المتحرك 3 أمتار للزوجي المختلط بعد أن سجلا 93ر300 نقطة، ونال الثنائي الإيطالي كيارا بيلاكاني وماتيو سانتورو الميدالية الفضية بتسجيل 49ر287 نقطة، ونال الثنائي الكوري الجنوبي سوجي كيم وجايجيونج يي الميدالية البرونزية بتسجيلهما 03ر285 نقطة.

ورفعت الصين رصيدها إلى 22 ميدالية بواقع 16 ذهبية و5 فضيات وبرونزية واحدة لتعزز صدارتها للترتيب العام، وتليها أستراليا في المركز الثاني بسبع ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة)، وهولندا في المركز الثالث بـ ثلاث ميداليات (ذهبيتان وفضية)، وإيطاليا في المركز الرابع بست ميداليات (ذهبية وأربع فضيات وبرونزية).