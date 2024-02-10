الإمارات تتصدى لهجمات إلكترونية نفذتها تنظيمات إرهابية سيبرانية

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أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، اليوم الجمعة، نجاح المنظومات السيبرانية الوطنية في التصدي لهجمات إلكترونية بائسة نفذتها تنظيمات إرهابية سيبرانية استهدفت من خلالها عددا من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة والتي "تمكنت من التصدي باحترافية وكفاءة واستباقية للهجمات السيبرانية الإرهابية الفاشلة".

وأشار إلى "تحديد هوية التنظيمات الإرهابية وموقع إطلاق هجماتها السيبرانية والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني".

وأكد المجلس "مواصلة جميع فرق العمل الوطنية العمل على تحصين الفضاء الرقمي للدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إذ تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية رقمية فائقة التطور قادرة على التعامل بمرونة عالية مع الهجمات السيبرانية والتصدي لها في وقت قياسي".

ودعا مجلس الأمن السيبراني الإماراتى، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي التأثر بالهجمات السيبرانية المحتملة.

وشدد على "ضرورة انتباه المؤسسات والأفراد لأدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني التي باتت تأخذ أشكالا مختلفة حتى لا تقع ضحية للهجمات السيبرانية التي قد تضر بهم ووقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات".