أعلنت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، عن العثور على مركبة إسعاف تابعة له، مقصوفة في منطقة تل الهوى بقطاع غزة، مؤكدة استشهاد أفراد طاقمها "يوسف زينو، وأحمد المدهون" بعد فقد آثارهما خلال مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يوما.

وقالت الجمعية، إن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع، حيث عُثر عليها على بعد أمتار من المركبة الموجود بها الطفلة هند، صاحبة الـ6 سنوات، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وأضاف الهلال، "الاحتلال تعمد استهداف طاقم الهلال الأحمر رغم الحصول على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف إلى المكان لإنقاذ الطفلة هند".

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن ذوي الطفلة الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها و5 جثامين ممن كانوا في المركبة من أهلها وهم "خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة"، بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب القطاع.

- هند تستغيث

أثارت قصة الطفلة هند الجدل في أنحاء العالم بعدما أرسلت استغاثة لإنقاذها، عقب قتل الاحتلال لأفراد عائلتها، لتصبح محاصرة من قبل دبابات الاحتلال في محيط دوار المالية بحي تل الهوى، حيث ارتقى جميع أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان، 14 عاما.

ووثق الهلال الفلسطيني جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق المسعفين، ونشر تسجيل صوتي للطفلة ليان وهي تستغيث لإنقاذها من الحصار.

وهزت حادثة استهداف هند وأفراد من عائلتها العالم؛ لتخرج مناشدات للعثور عليها لم تتوقف بعد انقطاع أخبارها تماما مع مسعفين الهلال الأحمر الفلسطيني "يوسف زينو، وأحمد المدهون"، اللذان خرجا لإنقاذها.

- جد الطفلة هند يناشد الرئيس السيسي التدخل لإنقاذها

وفي نهاية يناير الماضي، ناشد بهاء حمادة، جد الطفلة هند الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل لإنقاذ الطفلة ومساعدتها إذا كانت على قيد الحياة.

وقال الجد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية "DMC": "يا سيادة الريس إحنا عائلة مكلومة استشهد منها 6 أفراد، أب وأولاده الأربعة تم محوهم من السجل المدني، رجاء سيادة الرئيس تدخل في هذا الموضوع".

وأكد أن حفيدته مرعوبة من حصار دبابات الاحتلال لها في المدينة، وأنها بعمر لا يتجاوز 6 أعوام، ومحاصرة لأكثر من 60 ساعة بين الجثث والكلاب الضالة في البرد القارس، ودون طعام أو ماء.

وأوضح أن التواصل مع الطفلة استمر حتى الساعة الخامسة مساءً قبل أيام نهاية شهر يناير الماضي، موضحًا أن الهلال الأحمر الفلسطيني أرسل سيارة إسعاف لإنقاذها في حدود الخامسة والنصف.

وذكر أن "نفاد بطارية شحن الهاتف الذي تملكه الطفلة أدى إلى انقطاع الاتصال معها، بالإضافة إلى الانقطاع الاتصال أيضًا مع الطاقم الطبي الذي توجه لإنقاذها".

- الهلال الأحمر بغزة: مصير الطفلة هند وفريق إنقاذها مجهول منذ 110 ساعات

وأشارت جمعية الهلال الأحمر، إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها، ما أسفر عن استشهاد جميع من فيها وعددهم 6 أفراد، وبقيت هي محاصرة داخلها.

في 3 فبراير أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها لا تزال تجهل مصير الطفلة هند والفريق الذي خرج لإنقاذها في مدينة غزة، على الرغم من مرور أكثر من 110 ساعات على الحدث.

وقالت الجمعية، في بيان نشرته على "فيسبوك" وقتها: "أكثر من 110 ساعات مرت ولا يزال مصير زميلينا يوسف زينو وأحمد المدهون اللذان خرجا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا".

- "اريحوا قلوبنا".. مناشدة جد الطفلة هند التي حاصرتها الدبابات الإسرائيلية

تجددت مناشدات الجد المكلوم للعثور على حفيدته، حيث ظهر في فيديو نشره الصحفي هاني أبو رزق عبر حسابه على إنستجرام يناشد فيه أحرار العالم والمؤسسات الدولية، والصليب الأحمر الدولي، وهيئات حقوق الإنسان لمعرفة مصيرها، بعد مرور 7 أيام على اختفائها.

وأضاف الجد، أنه وعائلتها لا يعرفون طعم النوم ولا الطعام منذ انقطاع أخبارها وأنه متخوف على الصغيرة التي لا تقوى على البرد والجوع والبقاء بين الجثث كل هذا الوقت.