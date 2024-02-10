حذّرت حركة حماس، من مخاطر ارتكاب جيش الاحتلال مجازر مروعة في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان، إنه على ضوء تصريحات قادة الاحتلال، بإعلان نيّتهم، توسيع عدوانهم الوحشي المستمر ضد قطاع غزة ليشمل مدينة رفح المكتظة بأهلنا النازحين، فإنها تحذّر من خطورة ارتكاب الاحتلال لمجازر واسعة ومروّعة في مدينة رفح.

وأضاف أن مدينة رفح يتواجد فيها أكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني نازح، يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية نتيجة استمرار العدوان وجرائم الاحتلال الإرهابية المتوحّشة.

وأشارت إلى أنّ موقف الإدارة الأمريكية بعدم دعمها للهجوم على رفح لا يعفيها من المسئولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات هذا الهجوم، وما سيترتب عنه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

ولفتت حماس، إلى أنّ الولايات المتحدة، توفّر للاحتلال دعمًا مفتوحًا بالسلاح الذي يُقتل به الشعب الفلسطيني على مدار الساعة.

ودعت الحركة، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل والجاد للحيلولة دون ارتكاب الاحتلال وقادته الذين وصفتهم بـ«النازيين الجدد»، إبادة جماعية في مدينة رفح بهدف تهجير الشعب الفلسطيني، الذي أفشل بصموده وتضحياته وتمسكه بأرضه أهداف الاحتلال.