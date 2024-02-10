جيش الاحتلال يعلن اغتيال المسئول عن الترتيبات الأمنية لكبار قادة حماس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «طائرة للجيش اغتالت مسئول مديرية التحقيقات في الأمن العام في غزة أيمن الرنتيسي، وشرطي آخر في مدينة رفح، بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات والشاباك».



وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى «اغتيال المسئول عن ترتيبات الحراسة لقادة حماس والمدير في مباحث محافظة رفح أحمد اليعقوبي».





#عاجل قامت طائرة لجيش الدفاع بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات والشاباك في وقت سابق اليوم في منطقة رفح بتصفية أحمد اليعقوبي وهو ناشط في حماس كان مسؤولًا عن ترتيبات الحراسة عن قادة حماس ومدير كبير في مباحث محافظة رفح.



خلال الغارة تمت تصفية المدعو أيمن الرنتيسي ناشط عسكري ومسؤول… pic.twitter.com/lwC7JxeX1e — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2024



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و64 شهيدًا و67 ألفًا و611 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيدًا و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.