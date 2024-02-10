جيش الاحتلال يعلن اغتيال المسئول عن الترتيبات الأمنية لكبار قادة حماس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «طائرة للجيش اغتالت مسئول مديرية التحقيقات في الأمن العام في غزة أيمن الرنتيسي، وشرطي آخر في مدينة رفح، بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات والشاباك».
وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى «اغتيال المسئول عن ترتيبات الحراسة لقادة حماس والمدير في مباحث محافظة رفح أحمد اليعقوبي».
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و64 شهيدًا و67 ألفًا و611 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيدًا و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشار إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.