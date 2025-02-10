النني يزور معسكر أرسنال في الإمارات

زار محمد النني، متوسط ميدان الجزيرة الإماراتي، تدريبات فريقه السابق أرسنال الإنجليزي، خلال معسكر الفريق في دبي.

أرسنال يخوض معسكر قصير في دبي استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل ضيفًا على ليستر سيتي يوم السبت المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مجموعة صور لتدريبات الفريق اللندني، في معسكر دبي، والتي شهدت حضور محمد النني في المران.

وحرص محمد النني على مصافحة بعض زملائه السابقين في أرسنال، ورحب بهم في الإمارات، بعدما لعب بقميص الفريق اللندي، منذ يناير 2016، قادمًا من بازل السويسري، وحتى نهايةع عقده في الموسم الماضي.

وانتقل النني من أرسنال عقب نهاية عقده إلى الجزيرة الإماراتي، بعدما توج مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2017، بجانب لقب الدرع الخيرية مرتين مع الجانرز.