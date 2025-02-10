ترامب: لن يكون من حق الفلسطينيين العودة إلى غزة في إطار خطة الملكية الأمريكية للقطاع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفلسطينيين لن يكون من حقهم العودة لغزة في إطار خطته بشأن "الملكية" الأمريكية للقطاع، ليخالف بذلك تصريحات مسئولين آخرين في إدارته كانوا قد ذكروا أن الرئيس الأمريكي يدعو فقط إلى نقل سكان غزة بشكل مؤقت من القطاع.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الاخبارية تذاع اليوم الاثنين، قال ترامب: "كلا لن يعودوا"، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيحق للفلسطينيين من غزة العودة للقطاع.

وأضاف ترامب: "سوف نبني مجتمعات آمنة، تبعد قليلا عن الأماكن التي يتواجدون بها، وحيث يوجد كل هذا الخطر... وفي الوقت ذاته، فسوف امتلك هذا.. فكر في الأمر كتطوير عقاري من أجل المستقبل، ستكون قطعة جميلة من الأرض، ولن يتم إنفاق مبالغ ضخمة".

وقد انتقدت الدول العربية بشدة اقتراح ترامب، وجاء تصريح ترامب اليوم قبل يوم من استضافة ملك الأردن عبد الله الثاني في البيت الأبيض غدا الثلاثاء.

وبالإضافة إلى المخاوف بشأن تعريض أهداف حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني للخطر، أثارت مصر والأردن مخاوف أمنية من استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الإضافيين في بلديهما حتى وإن كان ذلك بشكل مؤقت.

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن هناك "إجماعا عربيا" على رفض نقل الفلسطينيين، بينما استمر ترامب في الضغط بشأن اقتراحه بنقل الفلسطينيين من غزة.

واعتبرت حركة حماس اليوم الاثنين تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن خطته "لشراء وامتلاك غزة"، بأنها "عبثية" وتعكس "جهلًا عميقًا" بالقضية الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، في بيان تلقت وكالة (د ب أ) نسخة منه "نستنكر تصريحات ترامب بشأن شراء وامتلاك غزة، فهي تصريحات عبثية تعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة".

وأضاف الرشق أن "غزة ليست عقارا يُباع ويشترى، بل هي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة"، مشددا على أن "التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات هو وصفة فشل".

وأكد القيادي في حماس أن الشعب الفلسطيني "سيُفشل كل مخططات التهجير والترحيل"، مضيفًا أن "غزة لأهلها، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948".