ارتفاع تكلفة الغرف بالفنادق في إسبانيا ولكن شعبية البلاد مازالت قياسية

رغم أن صناعة السياحة جذبت مظاهرات حاشدة من السكان المحليين في 2024، لم تتغير شعبية إسبانيا، حيث سجلت الفنادق عددا قياسيا لليالي المبيت العام الماضي حتى رغم ارتفاع الأسعار بشدة أيضا.

وكانت مايوركا المكان الأكثر شعبية مجددا بتسجيل نحو 49.5 مليون ليلة مبيت، ومن ناحية أخرى بالنسبة للسياح الأجانب، كانت أولى الاختيارات هي جزر الكناري يليها جزر البليار.

وتعد السياحة، أهم مصادر الدخل الإسبانية، حيث تشكل أكثر من 12% من إجمالي الناتج المحلي.

وأعلن مكتب الإحصاء الإسباني (إيني)، ارتفاع عدد ليالي المبيت بواقع 5% تقريبا إلى 363.6 مليون في 2024، مقارنة بالرقم القياسي الذي سجل العام السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء، أن متوسط سعر الغرفة الفندقية العام الماضي ارتفع بواقع 7.4% إلى 121.50 يورو، ولكن متوسط سعر الإشغال ارتفع أيضا إلى 61.4% بزيادة بواقع 2.2% مقارنة بعام 2023.

ويرجع هذا في الأساس إلى المسافرين من الخارج، حيث توافد 242 مليون شخص إلى إسبانيا بارتفاع بواقع 7.5%.

وارتفع السفر المحلي بشكل هامشي في إسبانيا، حيث لم ترتفع ليالي المبيت إلا بواقع 0.2% العام الماضي.

ولكن هناك جانب سلبي لشعبية إسبانيا، حيث يصاحبه مظاهرات متنامية من السكان المحليين لارتفاع الأسعار وغيرها من المشاكل المرتبطة بالسياح.

ويخرج المواطنون المحليون، في مظاهرات بالشوارع مطالبين بالتغيير، قائلين إن الأسعار أصبحت مرتفعة للغاية في مناطقهم.

وقال الكثيرون، إنهم غير قادرين على العثور على منازل بسعر معقول، واضطر بعض العاملين في صناعة السياحة للعيش بعيدا عن المناطق الجذابة التي يعملون فيها.