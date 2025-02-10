صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و208 شهداء

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 شهيدًا (منهم 14 شهيدًا انتشال، وشهيدين متأثرين بجراحهما، و3 شهداء جدد)، و15 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و208 شهداء، و111 ألفًا و655 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستُشهد مواطن فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مواطنين في محيط حي الشجاعية، ما أدى إلى استشهاد مواطن.