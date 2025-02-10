تحذير من إعصار استوائي في شمال غرب أستراليا

صدر تحذير إلى سكان شمال غرب أستراليا بالاستعداد لاعصار استوائي من المتوقع أن يتكون في غضون أيام.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية اليوم الاثنين إن هناك "فرصة مرتفعة" لتكون منخفض جوي استوائي قبالة الساحل الشمالي لأستراليا الغربية في المحيط الهندي للوصول إلى قوة الإعصار الاستوائي في غضون 48 ساعة.

وتم إصدار تحذير من الإعصار الاستوائي للبلدات على امتداد 650 كيلومترا من الساحل في منطقة كيمبرلي في أستراليا الغربية، بما في ذلك مدينة بروم التي يبلغ عدد سكانها حوالي 15 ألف نسمة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه قد يتحول إلى رياح عاتية تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة في المنطقة يوم الثلاثاء. كما حذرت السكان من هطول أمطار غزيرة محلية ومد وجزر غير عادي.

وأضافت الهيئة أن المنخفض الجوي قد يصل إلى قوة إعصار استوائي شديد من الفئة 3 بحلول مساء الثلاثاء أو الأربعاء. وتم إصدار تحذير من الفيضانات للمناطق الشمالية في منطقة كيمبرلي.

وقالت إدارة خدمات الطوارئ في أستراليا الغربية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "على الرغم من عدم وجود خطر فوري، يجب أن تبدأوا في الاستعداد للطقس الخطير ومتابعة التحديثات".