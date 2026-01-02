إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في الضفة

أصيب فلسطيني، مساء الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين عليه في خربة ابزيق، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلق مستوطنون الرصاص تجاه فلسطينيين في منطقة أخرى بالضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب نتيجة اعتداء مستوطنين عليه في خربة ابزيق، بالأغوار الشمالية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق آخر، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مستوطنين أطلقوا الرصاص باتجاه الفلسطينيين في منطقة وادي العين، ببلدة دير بلوط، غرب مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة أن إطلاق النار "بهدف ترهيب الأهالي، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الوادي".

وأشارت إلى عدم وقوع إصابات جراء ذلك.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

بينما خلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.