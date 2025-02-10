معهد ألماني: انفتاح أوروبا سيكون قوة موازنة لترامب

أوصى معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، الحكومة الألمانية المقبلة بالالتزام بشكل واضح تجاه الاتحاد الأوروبي، ردا على "غزو" الصين لصناعات رئيسية وسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس المعهد موريتس شولاريك: "ينبغي لأوروبا أن تؤكد نفسها كبطلة للانفتاح والتحرر - على سبيل المثال عبر اتفاقيات تحرير التجارة أو بناء شراكة استراتيجية مع القارة الأفريقية".

وبالتعاون مع 9 خبراء آخرين من المعهد، نشر شولاريك توصيات للحكومة الألمانية المقبلة في مجال التجارة الخارجية.

وقال شولاريك: "معا يتمتع الاتحاد الأوروبي بقوة سوقية قوية يمكن استخدامها لمواجهة إجراءات القيود التجارية وإتاحة المجال أمام منافسة دولية عادلة.. لكن الندية مع الولايات المتحدة والصين لن تتحقق إلا بسوق داخلية قوية للاتحاد الأوروبي"، موصيا الاتحاد الأوروبي بالتصرف بطريقة موحدة، واتخاذ تدابير مضادة مستهدفة، مضيفا أن زيادة الاستثمار في الدفاع في أوروبا ينبغي أن يكون جزءا من الرد الاستراتيجي على سياسة ترامب التجارية غير المتوقعة.

ونصح خبراء الاقتصاد الأوروبيين، بالتموضع بين الولايات المتحدة والصين. وبدلا من تطبيق حلول صورية عبر فرض رسوم جمركية تعويضية على السيارات الكهربائية الصينية، يتعين على الاتحاد الأوروبي - بحسب توصيات الخبراء - أن يمضي قدما نحو منافسة عادلة وتوفير حماية أفضل للشركات الأوروبية، كما يتعين عليه أيضا حماية البنى التحتية الحيوية وضمان إمدادات المواد الخام الحيوية.

وقال شولاريك: "ستضطر الحكومة الألمانية الجديدة منذ يومها الأول إلى الإبحار في مياه عاصفة في التجارة الخارجية".

وأضاف أنه من خلال تعزيز السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وسياسة الابتكار وسياسة تكاملية للمناخ، وتبني رد سريع وموحد على تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، سيكون من الممكن بناء ثقل موازن فعال في مواجهة الصين والولايات المتحدة.