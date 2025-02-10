محققة أممية: خطة ترامب بشأن غزة غير قانونية وترقى إلى تطهير عرقي

قالت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافي بيلاي، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة «غير قانونية»، منوهة أنها «ترقى إلى التطهير العرقي».

وأضافت بيلاي، في مقابلة مع مجلة «بوليتيكو»، أن «ترامب جاهل تماماً بالقانون الدولي وقانون الاحتلال»، قائلة إن «التشريد القسري لمجموعة محتلة يشكل جريمة دولية، ويرقى إلى مستوى التطهير العرقي».

وتابعت: «لا توجد طريقة بموجب القانون يمكن لترامب من خلالها تنفيذ التهديد بتهجير الفلسطينيين من أرضهم»، وذلك وفقًا لما أوردته قناة «الشرق» الإخبارية.

كما أدانت بيلاي، القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الخاصة التي نظرت قضية الإبادة الجماعية في رواندا، عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».

ونوهت أن «القانون الدولي ينطبق (على الجميع) على قدم المساواة، دون معايير مزدوجة لأصدقاء الدولة».

وقالت بيلاي، وهي أول امرأة غير بيضاء تخدم في هيئة المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، لمجلة «بوليتيكو»، إنها ستدعم اتهام المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم «فصل عنصري».

وفيما يتعلق باحتلال إسرائيل لفلسطين، أوضحت بيلاي التي شغلت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الفترة من 2008 حتى 2014، أن «الفصل العنصري هو أحد مظاهر السيطرة هناك».

وأشارت إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم ساعدت في إسقاط الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بفرض عقوبات على النظام، مضيفة أن الحكومات يجب أن تفرض نفس الشيء على إسرائيل.

وتابعت: «لا أرى (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) كريم خان يوجه اتهامات بهذه الجريمة. كنت قاضية في تلك المحكمة، وأتفهم أن توجيه اتهام بجريمة لم يسبق توجيه اتهام بها من قبل أمر معقد بعض الشيء... ولكن إذا ظهرت قضية الفصل العنصري، فمن المؤكد أنني سأدعمها».