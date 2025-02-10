أشاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الاثنين، بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإبداء اهتمامها بالحوار مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا.

وقال إن موسكو مستعدة للحوار "على أسس متساوية"، فيما يستعد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا وروسيا، كيث كيلوج، لتقديم خيارات بإنهاء الحرب، والتنسيق مع عدد من مسئولي الناتو، حسبما نقل موقع "سيمافور" عن مصادر غربية مسئولة.

وأضاف ريابكوف، أن أي محادثات بشأن أوكرانيا يجب أن تعالج الأسباب الجذرية للصراع، وتعترف بـ"الواقع على الأرض"، معتبراً أن "استخدام أسلوب الإنذارات النهائية ضد روسيا، لن يجدي نفعاً"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، إن الإمدادات الأمريكية من الأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا، جعلت الولايات المتحدة "طرفاً في الصراع".

وفيما يتعلّق بالاتصالات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، أوضح ريابكوف أنه "ليس لدينا أية اتفاقات بشأن الاتصالات رفيعة المستوى".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي ما إذا كان الرئيس الروسي تحدث هاتفياً مع نظيره الأمريكي.

وأشار ترامب في حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، الأحد، إلى أن اتصالاً جرى بينهما. وستكون تلك أول محادثة معترف بها رسمياً بين بوتين ورئيس أمريكي منذ أوائل 2022.

لكن المتحدث باسم الكرملين قال، إنه "ليس بوسعه قول المزيد عن هذا الموضوع"، ذاكرا أنه قال بالفعل قبل يوم واحد، إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي أن بوتين وترامب تواصلا هاتفياً.

• شروط بوتين

وأشار ريابكوف، الذي يشرف على العلاقات الأمريكية والحد من التسلّح، إلى ضرورة تلبية جميع شروط الرئيس الروسي لإنهاء الصراع في أوكرانيا، قائلاً: "كلما أدركت الولايات المتحدة والغرب ضرورة تلبية جميع شروط بوتين كلما كان التوصل إلى تسوية في أوكرانيا أسرع".

في 14 يونيو الماضي، حدد بوتين شروطه لإنهاء الحرب على الفور، وقال إنه يتعيّن على أوكرانيا سحب قواتها من 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئياً، والتخلي عن طموحاتها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

ومنذ انتخاب دونالد ترامب وتنصيبه، حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وصف نظيره الأمريكي بأنه "ذكي وعملي"، وعبر عن رغبته في لقائه قريباً.

• خطة كيلوج لإنهاء الحرب

وأفاد موقع "سيمافور" الإخباري الأمريكي، الاثنين، نقلاً عن 3 مسئولين غربيين لم يكشف أسمائهم، بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوج، أبلغ حلفاء للولايات المتحدة، خلال اجتماعات جرت مؤخراً، باستعداده لتقديم خيارات تتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى ترامب.

وذكر مسئول غربي أن كيلوج قال خلال أحد الاجتماعات، إنه "يسعى إلى الاجتماع والتنسيق مع مسئولين من كل الدول الأعضاء في الناتو".

وانتشرت تكهنات في واشنطن، بأن الإدارة ستقدم خطة في وقت قريب، على الرغم من أن كيلوج نفى صحة تقارير تفيد بأنه سيكشف تفاصيل الخطة خلال مؤتمر ميونخ للأمن هذا الأسبوع.