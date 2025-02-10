محافظ الدقهلية ومدير الأمن يفتتحان منافذ بيع السلع الغذائية

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية واللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، اليوم الاثنين، منفذ أمان للسلع الغذائية بشارع الجيش في المنصورة لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، والمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأعلن محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، مؤكدا استمراره يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين ومن أجل زيادة المعروض من السلع الأساسية،

وأوضح أنه في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، سيتم افتتاح سوق اليوم الواحد في جميع مراكز ومدن المحافظة تدريجيا لتشمل جميع المراكز بحلول شهر رمضان المبارك، مضيفا أن سوق اليوم الواحد بالمنصورة يعرض الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 40 جنيها.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة، بأسعار مخفضة بالتوسع في إقامة منافذ البيع.

وأكد أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات.