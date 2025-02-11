مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب بوصول المساعدات بكميات هائلة إلى غزة

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنّ التحركات العربية لرفض تهجير الفلسطينيين خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح.

وطالب خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن تصل المساعدات الإنسانية بكميات هائلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف: "في مجلس السفراء العرب بنيويورك، دعونا يوم الجمعة الماضية إلى اجتماع طارئ واعتمدنا خطة تحرك في الأمم المتحدة انسجاما مع كل التحركات العربية مؤخرا".

وتابع: "وفد من السفراء العرب سيلتقي مع رئيس مجلس الأمن غدا برئاسة الكويت، وسنخاطب الإعلام بعد ذلك عن فحوى ما سنناقشه".

وشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ليكون دائما، لا ليغطي غزة فقط، ولكن الضفة الغربية، ويجب أن ينسحب جيش الاحتلال من كل المواقع التي دخلها في جنين وطولكرم وبقية المواقع في الضفة الغربية.