مقتل 51 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة من فوق جسر في جواتيمالا

لقى 51 شخصا على الأقل حتفهم بعد أن سقطت حافلتهم من فوق جسر على مشارف عاصمة جواتيمالا اليوم الاثنين، بحسب هيكتور فلوريس، الذي كان يساعد في تنسيق عمل حكومة البلدية في التعامل مع الحادث.

وقال المتحدث باسم سلطات الإطفاء إدوين ويلاجران إن تصادم عدة سيارات تسبب في سقوط الحافلة من أعلى الجسر قبل الفجر، مضيفا أن 15 شخصا آخرين أصيبوا أيضا في الحادث.

وسقطت الحافلة من ارتفاع 115 قدما (35 مترا) في مجرى ملوث بمياه الصرف الصحي. وسقطت رأسا على عقب وغطت المياه نصف الحافلة.

وكانت الحافلة قادمة من مدينة بروجريسو، شمال شرق العاصمة. وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء التطوعية أوسكار سانشيز إن هناك أطفالا من بين الضحايا.

وقدم رئيس البلاد برناردو أريفالو تعازيه لأسر الضحايا، وأعلن يوم حداد وطني.