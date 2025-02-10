مفتي الجمهورية اللبنانية: تصريحات نتنياهو وترامب حول نقل الفلسطينيين هي نهج عدواني إرهابي

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في تصريح له اليوم الإثنين، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقبلها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول نقل الفلسطينيين إلى دول عربية "هي نهج عدواني إرهابي".

وأكّد المفتي دريان، أن تصريحات رئيس وزراء العدو الصهيوني وقبلها تصريحات الرئيس الأمريكي حول نقل الفلسطينيين الى المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول العربية وإقامة دولة فلسطينية في الأراضي السعودية، هو نهج عدواني إرهابي تحريضي متطرف يمارسه الكيان الصهيوني في عدم احترامه للقوانين والمعاهدات الدولية، وهو انتهاك خطير واستفزازي وتعد وخرق لسيادة الدول ولميثاق الأمم المتحدة.

وشدد مفتي الجمهورية اللبنانية، على التضامن والوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية لردع الإرهاب الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية وحتمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، والمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على أراضيه المحتلة.

وكان الرئيس الأمريكي، قد طرح قبل أيام "الاستيلاء على قطاع غزة ونقل الفلسطينيين منه إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن".

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية: "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في السعودية؛ لديهم الكثير من الأراضي هناك".