حزب الشعب الجمهوري يعقد ندوة تثقيفية حول دلائل العظمة في القرآن الكريم

عقدت أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة نيفين بسيوني، الأمين المساعد لأمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، بالتعاون مع اللجنة الدينية بالحزب برئاسة الشيخ صبري ياسين، أمس الأحد، ندوة تثقيفية تحت عنوان "دلائل العظمة في القرآن الكريم"، حاضر فيها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق.

واستُهلَّت الندوة بكلمة ترحيبية من نيفين بسيوني، رحبت فيها بالدكتور محمد مختار جمعة، لافتةً إلى أن هذا اللقاء يُعد من أفضل اللقاءات التي يستقى منها الفهم لدلائل العظمة في كتاب الله، موضحةً أن هذه الندوة تؤكد دور حزب الشعب الجمهوري في تعزيز الثقافة الدينية والاجتماعية في المجتمع.

من جانبه، أشار الشيخ صبري ياسين، خلال كلمته، إلى حرص الدكتور محمد مختار جمعة على حضور هذه الندوة، مؤكدًا أهمية موضوعها وضرورة فهم معاني القرآن الكريم بشكل صحيح، لا سيما أن القرآن هو المصدر الأساسي للتوجيه الروحي والأخلاقي في حياة المسلم.

وفي سياق متصل، أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة بجهود الدكتور محمد مختار جمعة، موجّهًا الشكر له على إسهاماته القيّمة في نشر الوعي الديني والثقافي في المجتمع، فضلًا عن دوره الهام في ضبط شؤون المساجد وتحسين الأحوال المعيشية للأئمة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد مختار جمعة، خلال الندوة، مجموعة من الآيات القرآنية التي تدل على عظمة الخالق، موضحًا كيف أن القرآن الكريم يحتوي على معانٍ ودلالات عميقة تتجاوز الزمان والمكان. كما تناول جوانب من الإعجاز العلمي في القرآن، وكيف يمكن للمسلمين الاستفادة من هذه المعاني في مواجهة التحديات المعاصرة.

وحول ما تواجهه الدولة المصرية، أشار وزير الأوقاف السابق إلى أن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية مواقف كثيرة يُفخر بها، لا سيما أن هذه المواقف تؤكد مدى وطنية القيادة السياسية، بالإضافة إلى وطنية الشعب المصري، الذي يظهر موقفه جليًّا وقت الشدائد.

على الجانب الآخر، تم فتح باب النقاش للسادة الحضور، الذين قاموا بطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتفسير بعض الآيات والتطبيقات العملية للقيم القرآنية، وقد قام الدكتور محمد مختار جمعة بالرد على الأسئلة وتقديم المزيد من التوضيحات، مما أضاف بعدًا تفاعليًا للندوة.



وفي ختام الندوة، قدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، درع تكريم إلى الدكتور محمد مختار جمعة، تقديرًا لجهوده المستمرة في نشر الدعوة الإسلامية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وحضور السادة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي "النواب- الشيوخ"، وعدد من شباب الأمانة المركزية للحزب، بالإضافة إلى حضور السادة الأمناء والأمناء المساعدين لأمانات العلاقات العامة والمراسم بالمحافظات، والسادة رؤساء اللجان الدينية بالمحافظات.