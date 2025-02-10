أعلن مطار بروكسل، اليوم الاثنين، أنه لن تقلع أي طائرات ركاب من المطار، اليوم الخميس المقبل، بسبب إضراب احتجاجي على مستوى البلاد.

وقال المطار إنه من المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في عمليات المطار لأن نسبة كبيرة من موظفي الأمن والموظفين الأرضيين يعتزمون التوقف عن العمل.

وقال إنه لضمان سلامة الركاب والموظفين، لن يتم تشغيل أي رحلات مغادرة، ويمكن أيضا إلغاء الرحلات القادمة

ودعت العديد من النقابات العمالية في بلجيكا إلى إضراب وطني يوم الخميس للاحتجاج على خطة الحكومة الجديدة لخفض الإنفاق.

وتهدد الحكومة اليمينية، التي تولت السلطة الأسبوع الماضي، بتعديل الأجور تلقائيا وفقا للتضخم وتريد توفير مليارات الدولارات من المعاشات التقاعدية وسوق العمل، وفقا للدعوة التي وجهتها النقابات العمالية للاحتجاج.