محافظ البحيرة: نوفر كل السلع بتخفيضات كبرى في معارض أهلاً رمضان

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك ستكون بشكل متميز للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال العمل على توفير كل السلع بتخفيضات كبرى، والتوسع في فتح المعارض والمنافذ بواقع 3 معارض على الأقل بكل مركز.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ، للاجتماع الموسع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في التخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

وحضر الاجتماع كل من اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داود السكرتير العام المساعد؛ ورشا فوزي مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات؛ ورؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، والإصلاح الزراعي وممثلي جهاز مستقبل مصر وجمعية رجال الأعمال، وممثلي القطاعات المختصة بتوفير السلع الغذائية والإشراف على الأسواق.

وأكدت محافظ البحيرة، أن معارض "أهلاً رمضان" ستقام بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع التوسع في إقامتها بالمناطق الأكثر احتياجًا، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية وتخفيضات لن تقل عن 25%، كما سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء واللحوم المجمدة والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجهت بتوفير كل التسهيلات اللازمة للعارضين لضمان تنوع السلع وتقديمها بأسعار مخفضة، مع تشديد الرقابة لضمان جودة المنتجات وعدم التلاعب بالأسعار، مشددة على أهمية التوسع في المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من المناطق، وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا بما يضمن وصول الدعم إلى المواطنين كافة.

وشددت على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والعمل على توفير كل التيسيرات لإقامة المعارض وإنجاحها، مؤكدة أهمية دور جهاز حماية المستهلك والتموين في مراقبة الأسواق والتصدي لأي تجاوزات قد تؤثر على استقرار الأسعار.

وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي، وتعمل جاهدة على دعم المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل ما يخدم أهالي البحيرة، وتعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين المواطنين.

من ناحية أخرى وجهت المحافظ، بتجهيز وتوفير كميات كبيرة من شنط وكراتين رمضان تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها وخاصة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا.