العراق يجدد موقفه بمواصلة دعم الشعب اللبناني لمواجهة التحديات

جددت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، موقفها بمواصلة "دعم العراق للشعب اللبناني وتقديم كل ما يمكن أن يعزز قوّة هذا البلد العزيز وصموده بوجه التحدّيات".

وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان صحفي إنه "تأكيدا على أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة بين العراق ولبنان، بعث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني برقيتي تهنئة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عبر فيهما عن خالص التهنئة، باسم العراق حكومة وشعبا إلى لبنان بمؤسساته الحكومية وأطياف شعبه الكريم بمناسبة اكتمال التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة".

وأضاف أنه عبر عن تمنياته بأن "تكون هذه الخطوة فاتحة لعهد جديد من الاستقرار والأمن وبوابة واثقة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الرفاه والعيش الكريم".

وذكر أن "الحكومة العراقية جددت موقفها بمواصلة دعم العراق للشعب اللبناني، وتقديم كل ما يمكن أن يعزز قوّة هذا البلد العزيز وصموده بوجه التحدّيات، وإعادة الإعمار والإزدهار كما هو العهد دائماً بلبنان من أجل أن يسهم هذا البلد المحوري في المنطقة بدعم التنمية وترسيخ التكامل الاقتصادي والحضاري بين شعوبنا الشقيقة والصديقة".