مقتل 5 أشخاص وفقدان 3 آخرين جراء انهيار أرضي في إندونيسيا

صرح مسؤول إندونيسي، اليوم الأحد، بأن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين، وذلك بعد انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة على إقليم نوسا تينجارا في أقصى جنوب شرق إندونيسيا.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إنه تم نشر فريق إنقاذ للبحث عن القرويين المفقودين.

وطمر الانهيار منازل بخمس قرى بمنطقة مانجاراي الغربية.

وذكر نوجروهو أن الانهيارات أسفرت عن إصابة 3 آخرين، بينما اضطر 684 آخرون للنزوح من ثلاث قرى بسبب الفيضانات، ويتحصنون حاليا بمكتب حاكم المنطقة رغم أن الفيضانات بدأت في الانحسار.

وتسبب الانهيار أيضا في تدمير منازل وجسر و1.7 هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن الطريق الواصل بين روتنج ومدينة لابوان باجو، حيث يصل معظم السائحين قبل التوجه إلى جزيرة كومودو.