دويتشه بان الألمانية تطبق نظاما جديدا لتتبع انضباط القطارات

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) تعتزم تطبيق نظام جديد لانضباط قطارات المسافات البعيدة.

وكتبت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد أن الشركة ستَتَبَّع اعتبارا من غد الاثنين ما إذا كان الركاب وصلوا إلى مقاصدهم على متن قطارات (إنترسيتي) و(إنترسيتي إكسبريس) متأخرين بمقدار يزيد أو يقل عن 15 دقيقة.

وجاء في تقرير الصحيفة أن نظام التتبع الجديد لن يشمل القطارات التي ألغيت رحلاتها وحسب بل كذلك سيتضمن متابعة ما إذا كان الراكب قد تمكن من ركوب قطار آخر في حال تبديل وسيلة المواصلات وما إذا كان قد تم تسيير قطار بديل في حال إلغاء الرحلة.

ورفضت (دويتشه بان) التعليق على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تعتبر أن القطار قد وصل منضبطا في موعده في حال لم تزد مدة التأخير عن ست دقائق.

وكانت السكك الحديدية أعلنت في كانون ثان/يناير الماضي أن المتوسط السنوي للقطارات المنضبطة في مواعيدها بلغ في العام الماضي 9ر74%، وهي أسوأ نسبة منذ عام 2015.

وكانت أعلى نسبة لهذا المتوسط خلال السنوات العشر الماضية، قد تحققت في عام 2009 بـ2ر81%، فيما كانت النسبة الأسوأ في العام التالي 2010 بـ4ر72%.

من جانبها، طالبت انكه رلينجر، رئيسة مؤتمر وزراء النقل الألمان، شركة (دويتشه بان) بتحسين التخطيط والنقل اللوجستي وتوفير المزيد من القطارات والعاملين وتقديم معلومات أفضل إلى الركاب.

وأعربت السياسية الاشتراكية عن اعتقادها بأن الإحصائية لا تجدي في جعل القطارات "أكثر انضباطا".

واتهم السياسي أوليفر لوكزيك من الحزب الديمقراطي الحر، الشركة بارتكاب "خداع شرير ومؤلم".