إيران تعلن ترخيص لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا

أعلن المتحدث باسم منظمة الأغذية والأدوية في إيران، اليوم الأربعاء، إصدار الترخيص اللازم لاستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن المتحدث كيانوش جهانبور، القول إن اللقاح، الذي منحت الصين كمية منه لإيران، حصل على ترخيص منظمة الأغذية والأدوية في البلاد.



وقال إن ترخيص اللقاح صدر بعد إكمال المعلومات والوثائق الفنية من قبل الشركة المصنعة وتقديمها إلى منظمة الأغذية والأدوية.



وتابع أنهبعد انتهاء التطعيم بلقاح /سبوتنيك في/ الروسي في البلاد سيدرج اللقاح الصيني في نظام توزيع اللقاحات".



واستقبلت إيران في نهاية فبراير الماضي أول شحنة من لقاح "سينوفارم"، وضمت الشحنة 250 ألف جرعة من اللقاح.



وكانت إيران بدأت في التاسع من فبراير الماضي الجاري حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بلقاح "سبوتنيك في" الروسي.



وإلى جانب اللقاحات القادمة من الخارج، تعمل إيران على إنتاج لقاحات محلية لضمان التطعيم الشامل لمواطنيها.