 الأردن: ندعم كل جهود التوصل لحل سياسي يحمي ليبيا ومقدراتها - بوابة الشروق
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الأردن: ندعم كل جهود التوصل لحل سياسي يحمي ليبيا ومقدراتها

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 4:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 4:21 م

بارك نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، للأشقاء في ليبيا منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية الجديدة.

وقال الصفدي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، إنها خطوة رئيسية على طريق العملية السياسية المستهدفة حل الأزمة واستعادة ليبيا الشقيقة أمنها واستقرارها.

وأكد أن المملكة الأردنية الهاشمية ستظل تقف إلى جانب ليبيا داعمة لكل جهود التوصل للحل السياسي الذي يحمي ليبيا ومقدراتها، ويلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ومنح أعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بواقع 132 صوتًا.

واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على 50% +1 من إجمالي أصوات النواب.

 


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