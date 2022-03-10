وزير الخارجية الأوكراني يجري مباحثات اليوم مع نظيره الروسي في تركيا

وصل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى مدينة أنطاليا التركية قبيل محادثات مقررة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو مساء الأربعاء إن هدف المحادثات هو "وقف الأعمال القتالية وإنهاء الحرب ضد أوكرانيا".

وسبق أن أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتوصل إلى حل توافقي وذلك قبل جولة المفاوضات المقررة اليوم.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس، قال زيلينسكي: "هدفي في كل تفاوض هو إنهاء الحرب مع روسيا، وأنا على استعداد لاتخاذ خطوات معينة".

ودون أن يتحدث بشكل مفصل، قال زيلنيسكي إن " من الممكن القبول بحلول توافقية، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الحلول خيانة لبلدي"، وتابع أن يكون لدى الطرف الآخر استعداد للحلول التوافقية.

وتابع زيلينسكي بالقول إنه لا يرغب في "التحدث بعد" بشكل علني عن التفاصيل ولاسيما وأنه لم يجر اتصالا مباشرا بعد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقال:" فقط بعد المحادثات المباشرة بين الرئيسين يمكننا أن ننهي هذه الحرب".

وتتمثل مطالب روسيا في اعتراف كييف بشبه جزيرة القرم التي تم ضمها إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي عام 2014 واستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك فضلا عن التزام كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والبقاء محايدة.