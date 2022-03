نالت فتاة أوكرانية تدعى أميليا علي استحسان ملايين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع مصور وهي تردد أغنية Let it Go من فيلم ديزني Frozen، أثناء تواجدها في أحد الملاجئ في العاصمة كييف، حسب ما ذكرته "اندبندنت" البريطانية.

في البداية، انتشر الفيديو عن طريق، إحدى السيدات، التي كانت تزور المخبأ للمساعدة في تزيينه الأسبوع الماضي، بعد أن أخبرتها الطفلة أميليا أنها تريد الغناء "على مسرح كبير" وأمام الجمهور، وبالفعل صورتها ونشرت الفيديو على موقع "فيسبوك".

وقالت مارتا سميكوفا، والتي صورت الطفلة، إن عائلتها وجميع الموجودين في الملجأ بالعاصمة شجعوا أميليا على الغناء.

فيما غردت الممثلة Idina Menzel، التي لعبت دور Elsa، الشخصية التي تؤدي الأغنية في فيلم Frozen، ليلة الأحد، بعد أن شاهدت اللقطات العاطفية: "نراكم. نحن حقًا، نراكم حقًا، تم تسليم أميليا إلى الأوكرانية وليس الإنجليزية".

وتابعت الصحيفة، أن إميليا واحده من بين ملايين الأوكرانيين الذين بقوا في البلاد وسط الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، في حين فر أكثر من 1.7 مليون شخص من البلاد.

وقالت السيدة سميكوفا: "وضع الجميع أعمالهم جانبًا واستمعوا إلى أغنية هذه الفتاة التي كانت تشع الضوء فقط" ، وقالت: "حتى الرجال لم يتمكنوا من كبح البكاء"، موضحة أن الفيديو تم تصويره ومشاركته بإذن من والدة الفتاة.

ومنذ ذلك الحين، شاركت محطات الأخبار في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة لقطاتها، وأضافت السيدة سميكوفا: "أميليا، حبيبتي، أنت نجمتنا الأوكرانية".

ووصفت الصحيفة لحظة السلام التي حلت علي من كانوا داخل ملجأ القنابل في كييف على الرغم من القصف الروسي للعاصمة والمدن مثل أوديسا وخاركيف وماريوبول في نهاية الأسبوع، أثناء سماعهم لغناء الطفلة، ويعتقد أن مترو أنفاق كييف كان يضم حوالي 15000 شخص حينها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، تمت مشاهدة مقطع فيديو Amelia، وهي تغني Let it Go ما يقرب من خمسة ملايين مرة على Twitter، وحوالي ثلاثة ملايين مرة على Facebook.