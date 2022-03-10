المتحدث باسم الكرملين: لا معلومات عن خطط لمحادثات جديدة مع أوكرانيا

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، علمه بوجود خطط لعقد المزيد من المحادثات حتى اللحظة مع الجانب الأوكراني.

يأتي هذا بينما تستضيف تركيا في هذه الأثناء محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ووفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية، طلب الصحفيون من بيسكوف في مؤتمر صحفي التعليق على معلومات تفيد بأن المحادثات قد تتواصل اليوم الخميس أو غدا الجمعة. فسألهم بيسكوف من أين أتت هذه المعلومات. فقال الصحفيون إنها من بيلاروس وغيرها. فقال بيسكوف:"لم أر ذلك، ولا أعرف".