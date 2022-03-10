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واشنطن ترفض صراحة اقتراح بولندا بنقل مقاتلات ميج 29 إلى أوكرانيا

د ب ا
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 2:20 ص | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 2:20 ص

عبرت واشنطن بوضوح عن رفضها اقتراح بولندا بنقل طائرات مقاتلة من طراز ميج 29 إلى أوكرانيا من خلال قاعدة أمريكية في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) جون كيربي إن الخطة "يمكن أن تؤدي إلى رد فعل روسي كبير قد يزيد من احتمالات التصعيد العسكري مع حلف الناتو".

وأضاف: "علينا أن نكون حذرين بشأن كل قرار نتخذه بأننا لا نجعل احتمال التصعيد أسوأ".

وأشار كيربي إلى أن هذا لن يكون جيدا لحلف الناتو والولايات المتحدة "وأمننا القومي، إذا تصاعد هذا الصراع أكثر، لكنه بالتأكيد لن يكون جيدا للشعب الأوكراني". وفي إشارة إلى الطائرات، قال كيربي إن واشنطن "ليس لديها رغبة في رؤيتها في عهدتنا أيضا".

لكنه قال إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن شكر بولندا على استعدادها للبحث عن سبل لدعم أوكرانيا.

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