وزير الخارجية الروسي: ندعم أي محاولة للتوصل إلى التسوية الشاملة للأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن لقاء اليوم مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، أكد أن مسار المحادثات لا بديل عنه لحل الأزمة الراهنة، لافتًا إلى الاتفاق بشكل أساسي حول المسائل الإنسانية، والإجراءات المتخذة من قبل العسكريين لتسهيل عبور المدنيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أنه أكد خلال اللقاء أن المبادرات التي قدمتها روسيا؛ لفتح ممرات إنسانية يومية تبقى قائمة، موضحًا أن «تلك المسارات تحددها الجهة المسيطرة على الأرض انطلاقًا من الوضع الموجود».

وتابع: «ذكرنا زملاءنا ما حدث في الجولة الأخيرة للمحادثات في بيلاروسيا، موسكو قدمت مشروعًا محددًا لرؤيتها، والجهة الأوكرانية قالت إنها ستنقله إلى كييف من أجل مناقشته، ومن المقرر أن تقدم أجوبة محددة حولها في الوقت القريب».

وشدد على أهمية «إجراء محادثات جدية وليس مجرد وثائق وأرواق»، مضيفًا: «ندعم أي محاولة للتوصل إلى التسوية الشاملة للأزمة الأوكرانية، وضمان الأمن في منطقة أوروبا، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة كل الدول».