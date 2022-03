وزير خارجية أوكرانيا عن لقائه مع نظيره الروسي: لافروف جاء للحديث وليس لاتخاذ قرار

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه أصر على الحاجة الملحة للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية لمدينة ماريوبول، ووقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بوساطة من نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «لسوء الحظ، يبدو أن وزير الخارجية لافروف، جاء للحديث وليس لاتخاذ قرار، وآمل أن ينقل طلبات أوكرانيا مرة أخرى إلى موسكو».

وانتهى الاجتماع المنعقد بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، صباح اليوم الخميس، بمشاركة نظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بعد أن أجرى تشاوش أوغلو، في وقت سابق اليوم، لقاء منفصلا مع كل من كوليبا ولافروف.

وهذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.

وصرحت هيئة الأركان الأوكرانية، بمقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، منذ إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية الخاصة في كييف، موضحة أن خسائر الروس تضمنت 335 دبابة، و1105 مركبات قتالية، و29 سلاحًا مضادًا للطائرات، و81 طائرة هليكوبتر.

In our meeting with FM Lavrov mediated by @MevlutCavusoglu I insisted on the urgent need to allow humanitarian help for Mariupol and a 24-hour ceasefire. Unfortunately, FM Lavrov seemed to have come to talk, not to decide. I hope he will convey Ukraine’s requests back in Moscow.