 رئيس وزراء لوكسمبورج: حاجة إلى الإبداع في مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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رئيس وزراء لوكسمبورج: حاجة إلى الإبداع في مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
د ب أ
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 9:31 م | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 9:31 م

قال رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوضح لأوكرانيا ما هو مستقبلها في التكتل.

وقال بيتيل خلال قمة زعماء أوروبا بمدينة فرساي الفرنسية اليوم الخميس: "اعتقد أنه يجب علينا أن نتسم بالإبداع وأن نعطي إشارة بشأن مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، دون أن ننسى مولدوفا وجورجيا."

ورغم هذا، حذر رئيس الوزراء من إعطاء أوكرانيا آمالا كاذبة، وقال: "لا يجب أن نعطي أوكرانيا الشعور بأن كل شئ يبدأ من الغد".

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي، مرارا وتكرارا، إلى تسريع عملية ضم كييف لعضوية التكتل، في ضوء الغزو الروسي لبلاده .


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