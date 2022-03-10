وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزيرة الشؤون الخارجية في ألبانيا تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في ألبانيا أولتا جاجكا، التي تزور الإمارات حاليا، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما استعرض الجانبان مشاركة ألبانيا في "إكسبو 2020 دبي" ، ودور الحدث العالمي في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات الواعدة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين وتنمية أطر التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.