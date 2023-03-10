 إطلاق فعاليات الأسبوع المائى بسوهاج للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك - بوابة الشروق
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إطلاق فعاليات الأسبوع المائى بسوهاج للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

محمد عبد المجيد:
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 7:29 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 7:29 م

فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، وتحت رعاية اللواء الوزير طارق الفقى محافظ سوهاج، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم، فعاليات الأسبوع المائى، بقرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة، لتوعية رواد المساجد والكنائس برسائل التوعية المائية، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب.

وأضاف أن فعاليات الأسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 إلى 16 مارس الجارى، وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الفعاليات نفذت أنشطة توعوية بعدد 14 مسجدا بالقرية، خلال الجزء الثانى من الخطبة لتوعية المصلين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية بالكنيسة الإنجيلية، تتمثل فى عظة عن ترشيد استهلاك المياه وورشة سباكة لتدريب السيدات على كيفية القيام بأعمال الصيانة للأدوات الصحية فى المنزل.

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