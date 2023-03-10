نتنياهو يبدى استعداد إسرائيل لزيادة صادرات الغاز الطبيعى إلى إيطاليا وأوروبا

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا وأوروبا.



ويقوم نتنياهو، حاليا بزيارة رسمية لإيطاليا بدأها أمس الخميس وتستغرق ثلاثة أيام.



ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، اليوم عن نتنياهو، قوله في تصريحات أدلى بها عقب لقائه مع وزير المشاريع و"صُنع في إيطاليا" أدولفو أورسو: "إسرائيل مستعدة لبذل المزيد وزيادة قدرتها على تصدير الغاز إلى إيطاليا وأوروبا"، مشددًا على "الحاجة إلى توسيع نطاق التعاون".



وأضاف نتنياهو، الذي وصل روما أمس الخميس في زيارة رسمية لإيطاليا تستمر 3 أيام: "نحن نقوم بالاستثمار في البنية التحتية حيث نستثمر 100 مليار دولار في بناء مترو في منطقة العاصمة تل أبيب".



وقال إنه من بين القطاعات الأخرى التي يمكن لإيطاليا وإسرائيل زيادة التعاون فيها، قطاع الموارد المائية، الذي تحتل فيه إسرائيل الصدارة من حيث إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.