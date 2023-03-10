مسؤول إماراتي: نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات

عبر مستشار دبلوماسي لرئيس الإمارات، الجمعة، عن ترحيبه باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.



وكتب أنور قرقاش، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن".



وأضاف في التغريدة: الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارا للجميع، وفقاً لوكالة "رويترز".



واتفقت إيران والسعودية، اليوم الجمعة، على استئناف العلاقات الثنائية وإعادة العمل في سفارتيهما من جديد.