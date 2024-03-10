العراق يتفاوض مع شركة هولندية لبناء خط أنابيب جديد لتصدير النفط جنوبي البلاد

يعتزم العراق بناء خط أنابيب بحرية جديدة بطاقة مليوني برميل وبكلفة تتجاوز 416 مليون دولار، لدعم صادرات النفط الخام من المنافذ الجنوبية بين عامي 2024-2025.

وقال باسم عبد الكريم، المدير العام لشركة نفط البصرة، لصحيفة «الصباح» الحكومية في عددها الصادر، اليوم الأحد، إن الخط هو الثالث من نوعه في موانئ التصدير العراقية شمالي الخليج في محافظة البصرة، لدعم الصادرات النفطية العراقية.

وأضاف أن الوزارة تجري حاليا مفاوضات مع شركة رويال بوسكاليس الهولندية لوضع اللمسات النهائية لعقد تنفيذ هذا الأنبوب من مستودعات الفاو إلى ميناء الفاو النفطي في محافظة البصرة.

وأوضح أن هذا المشروع سيدعم تعزيز البنية التحتية لتصدير النفط الخام ورفع الطاقة التصديرية من مستودعات الفاو النفطية وميناء البصرة إلى خمسة ملايين برميل يوميا بنهاية العام 2025.

كما أوضح أن معدلات تصدير النفط الخام العراقية من الموانئ الجنوبية مستقرة حاليا عند سقف ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يوميا، من إنتاج شركات النفط في محافظات البصرة وميسان وذي قار، فيما تبلغ مستويات إنتاج النفط الخام من حقول محافظة البصرة لوحدها ثلاثة ملايين و250 ألف برميل يوميا.