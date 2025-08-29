محكمة استئناف تمنع إدارة ترامب من إنهاء الحماية من الترحيل لـ600 ألف فنزويلي

منعت محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم الجمعة، خطط إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لإنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 600 ألف فنزويلي كان لديهم إذون للإقامة والعمل في الولايات المتحدة.

وأيدت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة حكم محكمة أدنى درجة حافظ على وضع الحماية المؤقت من الترحيل للفنزويليين بينما استمرت القضية في المحكمة.

ووجد القاضي الأمريكي إدوارد تشين من سان فرانسيسكو في مارس الماضي، أن ممثلي الادعاء كانوا سيثبتون ادعائهم بأن الإدارة تجاوزت سلطتها في إنهاء الحماية مدفوعين بعداء عرقي في ذلك المسلك.

وأمر تشين بتجميد عمليات الإنهاء، لكن المحكمة العليا رفضت قراره بدون إبداء الأسباب ، وهو أمر شائع في الطلبات الطارئة.

ومن غير الواضح ما التأثير الذي سيكون لحكم اليوم الجمعة، على مصير نحو 350 ألف فنزويلي انتهت الحماية الخاصة بهم في أبريل الماضي. ومن المقرر أن تنتهي الحماية لمجموعة أخرى قوامها نحو 250 ألف فنزويلي في 10 سبتمبر المقبل.