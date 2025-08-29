روسيا: ماكرون تجاوز حدود اللياقة عندما وصف بوتين بـ الغول

قالت روسيا، الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث بطريقة لا تليق برئيس دولة عندما وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "غول على أبوابنا".

وأدلى ماكرون بهذا التصريح في مقابلة الأسبوع الماضي، وكثيراً ما تنتقده روسيا بسبب دعمه لأوكرانيا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لصحافيين في موسكو، أن ماكرون يدلي باستمرار بتصريحات غريبة تتجاوز أحياناً حدود اللياقة حتى تحولت إلى مستوى "متدن من الإهانات".

وأضافت: "هذا لا يليق برئيس دولة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ورد ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قائلاً إنه لم يكن مبتذلاً قط، بل كان يقول فقط ما يشعر به كثيرون في دول غزتها روسيا في عقود سابقة.

وأضاف ماكرون للصحافيين: "عندما نقول إن هناك غولاً على أبواب أوروبا، وهو تعبير يستخدمه الكثيرون، أعتقد أنه يعبر عما يشعر به الجورجيون والأوكرانيون وغير ذلك من الدول".