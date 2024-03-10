مقتل 27 شخصا في هجوم على قرية في بوركينا فاسو

قُتل 27 شخصا في هجوم على قرية في بوركينا فاسو، بينهم نساء وأطفال، وفقا لما ذكره شاهد عيان.

وقال شاهد عيان، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، إن السكان تجمعوا، أمس الأول الجمعة، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة عندما هاجمت مجموعة مسلحة قرية تيساوجين النائية في مقاطعة كولبيلوجو شرق البلاد.

وأثناء الهجوم، كان الرئيس المؤقت إبراهيم تراوري، الذي يرأس الحكومة العسكرية، يزور قوات في بلدتي تينكودوجو وباجري القريبتين.

وحث تراوري الجنود على شن هجوم ضد ميليشيات إسلاموية ترهب البلاد.

وتشير تقديرات إلى أن سلطات بوركينا فاسو تسيطر فقط على حوالي نصف أراضي الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.

ومثلما هو الحال بالنسبة لمالي والنيجر المجاورتين، فإن الجيش يحكم بوركينا فاسو منذ انقلاب وقع في خريف عام 2022.