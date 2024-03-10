الهند و4 دول أوروبية توقع اتفاقية للتجارة الحرة

وقعت الهند وأربع دول أوروبية، اليوم الأحد، اتفاقية للتجارة الحرة، من شأنها أن توفر مليون فرصة عمل خلال 15 عاما في الدولة الواقعة بجنوب آسيا، بحسب ما قاله وزير التجارة الهندي، بيوش جويال.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد عن وزير التجارة الهندي، قوله خلال مراسم توقيع الاتفاقية: "إنها المرة الأولى في تاريخ العالم التي نوقع فيها اتفاقية مع وجود الزام باستثمار 100 مليار دولار في الهند من جانب دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة"، مضيفا أن "ثقة المستثمرين في الهند وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق".

جدير بالذكر أن الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، وهي كلها دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال جان كريستيان فيستر، وزير التجارة والصناعة النرويجي، إن "العلاقات الثنائية بين الهند والنرويج أقوى من أي وقت مضى".