تأخر مغادرة سفينة قبرصية محملة بالمساعدات لغزة

ذكرت الإذاعة القبرصية "آر أي كي"، أنه تم تأجيل مغادرة سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" التابعة لمنظمة الإغاثة الإسبانية التي تحمل نفس أسم السفينة، والمحملة بالإمدادات الإنسانية لغزة.

وقالت الإذاعة القبرصية مساء اليوم الأحد، إنه يبدو من غير المرجح أن تغادر السفينة ميناء لارنكا القبرصي قبل صباح غد الاثنين بسبب "مشكلات فنية".

وقالت حكومة الجزيرة، في وقت سابق، إن السفينة التي يبلغ طولها 37 مترا وتحمل حوالي 200 طن من مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية، كان من المقرر في البداية أن تغادر بحلول مساء اليوم الأحد على أقصى تقدير.

وهذه رحلة تجريبية على طول مسار ممر المساعدات المخطط له الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس أمس الأول الجمعة.

وكانت فون دير لاين قد تفقدت في وقت سابق المنشآت في الميناء، الذي أتاحته الجزيرة الأوروبية لتسليم المساعدات من مختلف الدول والمنظمات.

وتقع لارناكا على بعد نحو 400 كيلومتر من قطاع غزة وتحمل الرحلة مخاطر بما في ذلك الرياح القوية التي غالبا ما تهب في شرق البحر المتوسط.

وستقوم السفينة "أوبن آرمز" بقطر منصة عائمة خلفها محملة بالجزء الأكبر من إمدادات الإغاثة، وفقا لوسائل الإعلام القبرصية.

وستكون قبرص مسؤولة عن السفينة إلى أن تغادر المياه الإقليمية القبرصية. وقال متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "بعد ذلك، سيتم مراقبة السفينة بواسطة الأقمار الاصطناعية والرادارات من جهات فاعلة أخرى."

ومن غير الواضح أين وكيف ستفرغ السفينة حمولتها بمجرد وصولها قبالة ساحل غزة. ولا يتوفر سوى ميناء صيد صغير للتفريغ ، لكنه ليس عميقا بما يكفي لسفن الشحن.

ويريد الجيش الأمريكي إقامة ميناء مؤقت مع شركاء دوليين، لكنه يقول إن البناء سيستغرق شهرين.

ويُذكر أن الوضع الإنساني للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة آخذ في التدهور بشكل كبير منذ أسابيع، في ظل وجود نقص حاد في الضروريات الأساسية.