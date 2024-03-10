سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ غدًا الاثنين (الذي يُتوقع أن يكون بداية شهر رمضان الكريم) يشهد بداية تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن المرتفع يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أنه بشكل تدريجي، سيبدأ الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.

وأفادت بأن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة تكون يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

ونوهت بأن الأجواء ستكون بين مائلة للحرارة وحارة خلال فترة النهار، فيما تكون مائلة للبرودة في فترات الليل، مؤكدة أن هذا الارتفاع يشمل مختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أن هذه الحالة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، حيث سيتم تسجيل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأكَّدت أن نسبة الرطوبة تكون منخفضة بشكل كبير، وبالتالي لن يتم الشعور بالارتفاع الكبير في قيم درجات الحرارة.