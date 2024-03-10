وفد تشريعي تايواني يشارك في الاجتماع البرلماني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

غادر وفد تشريعي تايواني، اليوم، بقيادة نائب رئيس المجلس التشريعي، جوني تشيانج، متوجها إلى اليابان، لحضور اجتماع برلماني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في طوكيو الأسبوع المقبل.

وقال تشيانج، للصحفيين في مطار "تاويوان" الدولي، إن الوفد المكون من 14 عضوا، من مختلف الأحزاب، سيحضر اجتماع المجلس الـ86، والجمعية العامة الـ52، لاتحاد البرلمانيين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، المقرر عقده في العاصمة اليابانية، في الفترة من 11 حتى 13 مارس الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وهذه أول زيارة للخارج، تقوم بها مجموعة من المشرعين التايوانيين، منذ أن أدت الهيئة التشريعية الـ11، في البلاد، اليمين الدستورية في فبراير الماضي، طبقا لما ذكره تشيانج، في أعقاب الانتخابات العامة، التي جرت في البلاد، في 13 يناير الماضي.

وتبلغ مدة الولاية التشريعية الجديدة أربع سنوات، حتى عام 2028 .

وقال تشيانج، إن موضوع اجتماع هذا العام سيركز على الوقاية من الكوارث الكبرى والحد من المخاطر، في أعقاب تغيير المناخ، مضيفا أنه المرة الأولى التي يعقد فيها تجمع سنوي للاتحاد، منذ تفشي كوفيد-19 .

وأضاف أنه إلى جانب الاجتماع، الذي يستمر 3 أيام، يتوقع أن يجري المشرعون التايوانيون مناقشات، مع الأحزاب السياسية الرئيسية، والسياسيين في اليابان، حول قضايا، تتعلق بالجبهات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية لتعزيز التبادلات الثنائية.